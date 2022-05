Установка minikube

Чтобы проверить, поддерживается ли виртуализация в Windows 8 и выше, выполните следующую команду в Windows Terminal или в командной строке.

systeminfo

Если вы видите следующий вывод, значит виртуализация поддерживается в Windows.

Hyper-V Requirements: VM Monitor Mode Extensions: Yes Virtualization Enabled In Firmware: Yes Second Level Address Translation: Yes Data Execution Prevention Available: Yes

Если вы видите следующий вывод, значит системе уже установлен гипервизор, значит вы можете пропустить следующий шаг установке гипервизора.