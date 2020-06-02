Установка Minikube
На этой странице рассказано, как установить Minikube, инструмент для запуска одноузлового кластера Kubernetes на виртуальной машине в персональном компьютере.
Подготовка к работе
Чтобы проверить, поддерживается ли виртуализация в Linux, выполните следующую команду и проверьте, что вывод не пустой:
grep -E --color 'vmx|svm' /proc/cpuinfo
Чтобы проверить, поддерживается ли виртуализация в macOS, выполните следующую команду в терминале:
sysctl -a | grep -E --color 'machdep.cpu.features|VMX'
Если вы видите
VMX в выводе (должен быть окрашенным), значит в вашем компьютере поддерживается виртуализация VT-x.
Чтобы проверить, поддерживается ли виртуализация в Windows 8 и выше, выполните следующую команду в Windows Terminal или в командной строке.
systeminfo
Если вы видите следующий вывод, значит виртуализация поддерживается в Windows.
Hyper-V Requirements: VM Monitor Mode Extensions: Yes
Virtualization Enabled In Firmware: Yes
Second Level Address Translation: Yes
Data Execution Prevention Available: Yes
Если вы видите следующий вывод, значит системе уже установлен гипервизор, значит вы можете пропустить следующий шаг установке гипервизора.
Hyper-V Requirements: A hypervisor has been detected. Features required for Hyper-V will not be displayed.
Установка minikube
Установка kubectl
Убедитесь, что у вас установлен kubectl. Вы можете установить kubectl согласно инструкциям в разделе Установка и настройка kubectl.
Установка Hypervisor
Если у вас ещё не установлен гипервизор, установите один из них:
• KVM, который также использует QEMU
Minikube также поддерживает опцию
--vm-driver=none, которая запускает компоненты Kubernetes на хосте, а не на виртуальной машине.
Для использования этого драйвера требуется только Docker и Linux, но не гипервизор.
Если вы используете драйвер
none в Debian и его производных, используйте пакеты
.deb для Docker, а не snap-пакет, который не работает с Minikube.
Вы можете скачать
.deb-пакеты с сайта Docker.
none может привести к проблемам безопасности и потери данных. Перед использованием
--vm-driver=none обратитесь к этой документации для получения дополнительной информации.
Minikube также поддерживает
vm-driver=podman, похожий на драйвер Docker. Podman, работающий с правами суперпользователя (пользователь root) — это лучший способ гарантировать вашим контейнерам полный доступ ко всем возможностям в системе.
podman должен запускать контейнеры от имени суперпользователя, поскольку у обычных аккаунтов нет полного доступа ко всем возможностям операционной системы, которые могут понадобиться контейнерам для работы.
Установка Minikube через пакет
Доступны экспериментальные пакеты для Minikube; Вы можете загрузить пакеты для Linux (AMD64) со страницы релизов Minikube на GitHub.
Используйте пакетный менеджер в вашем дистрибутиве Linux для установки нужного пакета.
Установка Minikube с помощью прямой ссылки
Вы также можете загрузить двоичный файл и использовать его вместо установки пакета:
curl -Lo minikube https://storage.googleapis.com/minikube/releases/latest/minikube-linux-amd64 \
&& chmod +x minikube
Чтобы исполняемый файл Minikube был доступен из любой директории выполните следующие команды:
sudo mkdir -p /usr/local/bin/
sudo install minikube /usr/local/bin/
Установка Minikube через Homebrew
В качестве ещё одной альтернативы вы можете установить Minikube с помощью Linux Homebrew:
brew install minikube
Установка kubectl
Убедитесь, что у вас установлен kubectl. Вы можете установить kubectl согласно инструкциям в разделе Установка и настройка kubectl.
Установка Hypervisor
Если у вас ещё не установлен гипервизор, установите один из них:
• HyperKit
Установка Minikube
Простейший способ установить Minikube в macOS — использовать Homebrew:
brew install minikube
Вы также можете установить его в macOS, загрузив двоичный файл:
curl -Lo minikube https://storage.googleapis.com/minikube/releases/latest/minikube-darwin-amd64 \
&& chmod +x minikube
Чтобы исполняемый файл Minikube был доступен из любой директории выполните следующие команды:
sudo mv minikube /usr/local/bin
Установка kubectl
Убедитесь, что у вас установлен kubectl. Вы можете установить kubectl согласно инструкциям в разделе Установка и настройка kubectl.
Установка Hypervisor
Если у вас ещё не установлен гипервизор, установите один из них:
• Hyper-V
Установка Minikube с помощью Chocolatey
Простейший способ установить Minikube в Windows — использовать Chocolatey (запущенный с правами администратора):
choco install minikube
После установки Minikube нужно перезапустить терминал. Minikube должен быть автоматически добавлен в директорию с исполняемыми файлами.
Установка Minikube с помощью исполняемого файла установки
Для ручной установки Minikube в Windows с помощью установщика Windows, загрузите и запустите установщик
minikube-installer.exe.
Установка Minikube с помощью прямой ссылки
Для ручной установки Minikube в Windows, загрузите
minikube-windows-amd64, переименуйте его в
minikube.exe и добавьте его в директорию исполняемых файлов.
Проверка установки
Чтобы убедиться в том, что гипервизор и Minikube были установлены корректно, выполните следующую команду, которая запускает локальный кластер Kubernetes:
--vm-driver с командой
minikube start укажите имя установленного вами гипервизора в нижнем регистре в заполнителе
<driver_name> команды ниже. Полный список значений для опции
--vm-driver перечислен в разделе по указанию драйвера виртуальной машины.
minikube start --vm-driver=<driver_name>
После того, как команда
minikube start отработала успешно, выполните команду для проверки состояния кластера:
minikube status
Если ваш кластер запущен, то в выводе команды
minikube status должно быть что-то вроде этого:
host: Running
kubelet: Running
apiserver: Running
kubeconfig: Configured
Теперь, когда вы убедились, что Minikube работает с выбранным вами гипервизором, вы можете продолжить использовать Minikube или остановить кластер. Чтобы остановить кластер выполните команду ниже:
minikube stop
Очистка локального состояния
Если вы уже установили Minikube, то выполните следующую команду:
minikube start
В таком случае команда
minikube start вернёт ошибку:
machine does not exist
Чтобы исправить это, нужно очистить локальное состояние:
minikube delete