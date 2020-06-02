Установка kubectl

Убедитесь, что у вас установлен kubectl. Вы можете установить kubectl согласно инструкциям в разделе Установка и настройка kubectl.

Установка Hypervisor

Если у вас ещё не установлен гипервизор, установите один из них:

• KVM, который также использует QEMU

• VirtualBox

Minikube также поддерживает опцию --vm-driver=none , которая запускает компоненты Kubernetes на хосте, а не на виртуальной машине. Для использования этого драйвера требуется только Docker и Linux, но не гипервизор.

Если вы используете драйвер none в Debian и его производных, используйте пакеты .deb для Docker, а не snap-пакет, который не работает с Minikube. Вы можете скачать .deb -пакеты с сайта Docker.

Внимание: Драйвера виртуальной машины none может привести к проблемам безопасности и потери данных. Перед использованием --vm-driver=none обратитесь к Драйвера виртуальной машиныможет привести к проблемам безопасности и потери данных. Перед использованиемобратитесь к этой документации для получения дополнительной информации.

Minikube также поддерживает vm-driver=podman , похожий на драйвер Docker. Podman, работающий с правами суперпользователя (пользователь root) — это лучший способ гарантировать вашим контейнерам полный доступ ко всем возможностям в системе.

Внимание: Драйвер podman должен запускать контейнеры от имени суперпользователя, поскольку у обычных аккаунтов нет полного доступа ко всем возможностям операционной системы, которые могут понадобиться контейнерам для работы.

Установка Minikube через пакет

Доступны экспериментальные пакеты для Minikube; Вы можете загрузить пакеты для Linux (AMD64) со страницы релизов Minikube на GitHub.

Используйте пакетный менеджер в вашем дистрибутиве Linux для установки нужного пакета.

Установка Minikube с помощью прямой ссылки

Вы также можете загрузить двоичный файл и использовать его вместо установки пакета:

curl -Lo minikube https://storage.googleapis.com/minikube/releases/latest/minikube-linux-amd64 \ && chmod +x minikube

Чтобы исполняемый файл Minikube был доступен из любой директории выполните следующие команды:

sudo mkdir -p /usr/local/bin/ sudo install minikube /usr/local/bin/

Установка Minikube через Homebrew

В качестве ещё одной альтернативы вы можете установить Minikube с помощью Linux Homebrew: