Установка Minikube

На этой странице рассказано, как установить Minikube, инструмент для запуска одноузлового кластера Kubernetes на виртуальной машине в персональном компьютере.

Подготовка к работе

Чтобы проверить, поддерживается ли виртуализация в Linux, выполните следующую команду и проверьте, что вывод не пустой:

grep -E --color 'vmx|svm' /proc/cpuinfo

Чтобы проверить, поддерживается ли виртуализация в macOS, выполните следующую команду в терминале:

sysctl -a | grep -E --color 'machdep.cpu.features|VMX'

Если вы видите VMX в выводе (должен быть окрашенным), значит в вашем компьютере поддерживается виртуализация VT-x.

Чтобы проверить, поддерживается ли виртуализация в Windows 8 и выше, выполните следующую команду в Windows Terminal или в командной строке.

systeminfo

Если вы видите следующий вывод, значит виртуализация поддерживается в Windows.

Hyper-V Requirements:     VM Monitor Mode Extensions: Yes
                          Virtualization Enabled In Firmware: Yes
                          Second Level Address Translation: Yes
                          Data Execution Prevention Available: Yes

Если вы видите следующий вывод, значит системе уже установлен гипервизор, значит вы можете пропустить следующий шаг установке гипервизора.

Hyper-V Requirements:     A hypervisor has been detected. Features required for Hyper-V will not be displayed.

Установка minikube

Установка kubectl

Убедитесь, что у вас установлен kubectl. Вы можете установить kubectl согласно инструкциям в разделе Установка и настройка kubectl.

Установка Hypervisor

Если у вас ещё не установлен гипервизор, установите один из них:

KVM, который также использует QEMU

VirtualBox

Minikube также поддерживает опцию --vm-driver=none, которая запускает компоненты Kubernetes на хосте, а не на виртуальной машине. Для использования этого драйвера требуется только Docker и Linux, но не гипервизор.

Если вы используете драйвер none в Debian и его производных, используйте пакеты .deb для Docker, а не snap-пакет, который не работает с Minikube. Вы можете скачать .deb-пакеты с сайта Docker.

Minikube также поддерживает vm-driver=podman, похожий на драйвер Docker. Podman, работающий с правами суперпользователя (пользователь root) — это лучший способ гарантировать вашим контейнерам полный доступ ко всем возможностям в системе.

Установка Minikube через пакет

Доступны экспериментальные пакеты для Minikube; Вы можете загрузить пакеты для Linux (AMD64) со страницы релизов Minikube на GitHub.

Используйте пакетный менеджер в вашем дистрибутиве Linux для установки нужного пакета.

Установка Minikube с помощью прямой ссылки

Вы также можете загрузить двоичный файл и использовать его вместо установки пакета:

curl -Lo minikube https://storage.googleapis.com/minikube/releases/latest/minikube-linux-amd64 \
  && chmod +x minikube

Чтобы исполняемый файл Minikube был доступен из любой директории выполните следующие команды:

sudo mkdir -p /usr/local/bin/
sudo install minikube /usr/local/bin/

Установка Minikube через Homebrew

В качестве ещё одной альтернативы вы можете установить Minikube с помощью Linux Homebrew:

brew install minikube

Установка kubectl

Убедитесь, что у вас установлен kubectl. Вы можете установить kubectl согласно инструкциям в разделе Установка и настройка kubectl.

Установка Hypervisor

Если у вас ещё не установлен гипервизор, установите один из них:

HyperKit

VirtualBox

VMware Fusion

Установка Minikube

Простейший способ установить Minikube в macOS — использовать Homebrew:

brew install minikube

Вы также можете установить его в macOS, загрузив двоичный файл:

curl -Lo minikube https://storage.googleapis.com/minikube/releases/latest/minikube-darwin-amd64 \
  && chmod +x minikube

Чтобы исполняемый файл Minikube был доступен из любой директории выполните следующие команды:

sudo mv minikube /usr/local/bin

Установка kubectl

Убедитесь, что у вас установлен kubectl. Вы можете установить kubectl согласно инструкциям в разделе Установка и настройка kubectl.

Установка Hypervisor

Если у вас ещё не установлен гипервизор, установите один из них:

Hyper-V

VirtualBox

Установка Minikube с помощью Chocolatey

Простейший способ установить Minikube в Windows — использовать Chocolatey (запущенный с правами администратора):

choco install minikube

После установки Minikube нужно перезапустить терминал. Minikube должен быть автоматически добавлен в директорию с исполняемыми файлами.

Установка Minikube с помощью исполняемого файла установки

Для ручной установки Minikube в Windows с помощью установщика Windows, загрузите и запустите установщик minikube-installer.exe.

Установка Minikube с помощью прямой ссылки

Для ручной установки Minikube в Windows, загрузите minikube-windows-amd64, переименуйте его в minikube.exe и добавьте его в директорию исполняемых файлов.

Проверка установки

Чтобы убедиться в том, что гипервизор и Minikube были установлены корректно, выполните следующую команду, которая запускает локальный кластер Kubernetes:

minikube start --vm-driver=<driver_name>

После того, как команда minikube start отработала успешно, выполните команду для проверки состояния кластера:

minikube status

Если ваш кластер запущен, то в выводе команды minikube status должно быть что-то вроде этого:

host: Running
kubelet: Running
apiserver: Running
kubeconfig: Configured

Теперь, когда вы убедились, что Minikube работает с выбранным вами гипервизором, вы можете продолжить использовать Minikube или остановить кластер. Чтобы остановить кластер выполните команду ниже:

minikube stop

Очистка локального состояния

Если вы уже установили Minikube, то выполните следующую команду:

minikube start

В таком случае команда minikube start вернёт ошибку:

machine does not exist

Чтобы исправить это, нужно очистить локальное состояние:

minikube delete

Что дальше

Изменено June 02, 2020 at 4:51 PM PST: update orig. order of headings (fb79042c61)